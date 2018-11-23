С 1 апреля 2019 года социальные пенсии и пенсии по гособеспечению увеличат на два процента, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект постановления российского правительства размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Данный документ подготовили представители Министерства труда и социальной защиты.

Согласно закону о государственном пенсионном обеспечении, социальные пенсии повышаются раз в год, 1 апреля. В этот день выплата увеличивается ровно настолько, насколько вырос прожиточный минимум за минувший год. Так, за 2018 год он поднялся, как оказалось, всего лишь на два процента, с 8315 до 8483 рублей. Таким образом, и пенсия повысится на столько же.

Стоит отметить, что пенсии будут повышены также и у военнослужащих, участников ВОВ и других категория получателей. Всего выплаты увеличатся у четыре миллионов россиян.

Екатерина Брязгунова