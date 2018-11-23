Опрос, проведенный Левада-центром показал самые влиятельные институты власти в стране, сообщает DEITA.RU.

Это по-прежнему президент, армия и ФСБ, но при этом роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась.

Так, влияние армии неизменно - (4,1 балла), у ФСБ оно снизилось (с 4,1 до 3,8 балла).

Так же у президентской администрации (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).



Небольшое падение имеют суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь.

Владимира Путина на посту президента одобряет все большее количество граждан - показатель подрос до 64,8%. Второе и третье места по доверию россиян сохраняют министр обороны Сергей Шойгу (14,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (14,1%).

Таисия Масина



