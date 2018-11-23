В Приморье студент колледжа предстанет перед судом за дачу взятки преподавателю, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.

Установлено, что в 2018 году 35-летний мужчина заочно обучался во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Не желая сдавать зачеты и экзамены, он договорился с преподавателем о том, что за денежное вознаграждение в размере 42 тысяч рублей его переведут на третий курс.

На данный момент уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий» направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Екатерина Брязгунова