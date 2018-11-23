Приборы автоматизированного контроля состояния атмосферного воздуха установлены в санитарно-защитной зоне причалов Владивостокского морского рыбного порта. Специалисты ВМРП в круглосуточном режиме контролируют показатели приборов, превышения норм не зафиксировано, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Владивостокского морского рыбного порта.

Как рассказали на предприятии, приборы автоматизированного контроля были закуплены и установлены на причалах предприятия в рамках исполнения соглашения, заключенного с администрацией Приморского края в начале прошлого года. Соглашение подразумевает выполнение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья жителей Владивостока, и ВМРП неукоснительно соблюдает договорённости, подчеркнули в компании.

ВМРП переваливает различные номенклатуры грузов, но в приоритете – возвращение к изначальной специализации - перевалке рыбной продукции. Так, уже этой весной компания приступит к строительству нового холодильно-складского комплекса, который позволит почти в два раза увеличить объемы переработки этого груза.

В том числе в рамках этой стратегической задачи ВМРП наладил круглосуточный контроль над состоянием атмосферного воздуха, отметили в компании.

«Для этого в санитарно-защитной зоне установлены приборы автоматизированного контроля состояния атмосферного воздуха и метеопараметров. После монтажа и пусконаладочных работ сотрудники ВМРП получили доступ к специализированному ресурсу, где ежедневно отражается информация, получаемая от приборов автоматизированного контроля. Все показатели находятся в норме, за период эксплуатации приборов превышений допустимых безопасных параметров не зафиксировано», - сообщили в пресс-службе ОАО «Владморрыбпорт».

Отметим, что в рамках исполнения вышеуказанного соглашения Владивостокский морской рыбный порт в прошлом году досрочно прекратил перевалку угля на причале №50. На модернизацию системы пылезащиты в 2018 году Владморрыбпорт направил 54 миллиона рублей, выполнив первый этап работ по устройству навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения на причале № 46. На 2019-2020 годы запланировано выполнение второго и третьего этапов по этому объекту на общую сумму 320 миллионов рублей.



«ОАО “Владморрыбпорт” неукоснительно выполняет пункты соглашений. Мы досрочно выполнили программу по прекращению перевалки угля на причале №50, закончив обработку на данном причале 8 февраля 2018 года, тогда как срок, указанный в соглашении, был 31 декабря 2018 года. Запущены в действие очистные сооружения ливневых и поверхностных сточных вод на общую сумму 15 миллионов рублей. В 2019 году планируется строительство современных устройств очистки ливневых стоков на сумму до 90 миллионов рублей», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр Шевченко.

Светлана Алеутская