Одно из градообразующих предприятий Владивостока, ведущее свою деятельность на берегах бухты Золотой Рог, реконструирует систему очистки ливневых стоков и сточных вод. Запустить реконструированные сооружения планируется уже в конце этого года, сообщили DEITA.RU в пресс-службе компании.

Забота об экологии - один из приоритетов в развитии предприятия, подчеркнули в ВМРП. Поэтому ливневые очистные сооружения было решено модернизировать в соответствии с самыми современными требованиями. В прошлом году ОАО «Владморрыбпорт» завершил строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений ливневых стоков и поверхностных сточных вод на причале № 49.

Общая стоимость реализации данного проекта составила почти 10 миллионов рублей. Сегодня новая система уже вовсю работает на предприятии. В этом году компания реконструирует очистные сооружения на причале № 46. В настоящее время проводится подготовка к конкурсу на разработку рабочей документации, закупку оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, сообщили в компании.

По словам представителей Владивостокского морского рыбного порта, ввести их в эксплуатацию планируется уже к концу этого года, общая стоимость проекта составляет 95 миллионов рублей.

ВМРП заботится не только о чистоте бухты Золотой Рог, но и о состоянии атмосферного воздуха. Так, в прошлом году предприятие направило 54 миллиона рублей на обновление систем пылезащиты, в рамках которого отремонтирован и обновлен ветропылезащитный экран, приобретены и установлены переносные и стационарные установки пылеподавления. В ближайшие два года компания продолжит реализацию второго и третьего этапов работ по устройству навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения на причале № 46. Общая сумма затрат на этот проект составит 320 миллионов.



