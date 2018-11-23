Одно из градообразующих предприятий
Владивостока, ведущее свою деятельность на берегах бухты Золотой Рог,
реконструирует систему очистки ливневых стоков и сточных вод. Запустить
реконструированные сооружения планируется уже в конце этого года, сообщили DEITA.RU
в пресс-службе компании.
Забота об экологии - один из приоритетов в развитии предприятия, подчеркнули в ВМРП. Поэтому ливневые очистные сооружения было решено модернизировать в соответствии с самыми современными требованиями. В прошлом году ОАО «Владморрыбпорт» завершил строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений ливневых стоков и поверхностных сточных вод на причале № 49.
Общая стоимость реализации данного проекта составила почти 10 миллионов рублей. Сегодня новая система уже вовсю работает на предприятии. В этом году компания реконструирует очистные сооружения на причале № 46. В настоящее время проводится подготовка к конкурсу на разработку рабочей документации, закупку оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, сообщили в компании.
По словам представителей Владивостокского морского рыбного порта, ввести их в эксплуатацию планируется уже к концу этого года, общая стоимость проекта составляет 95 миллионов рублей.
ВМРП заботится не только о чистоте бухты Золотой Рог, но и о состоянии атмосферного воздуха. Так, в прошлом году предприятие направило 54 миллиона рублей на обновление систем пылезащиты, в рамках которого отремонтирован и обновлен ветропылезащитный экран, приобретены и установлены переносные и стационарные установки пылеподавления. В ближайшие два года компания продолжит реализацию второго и третьего этапов работ по устройству навеса горизонтального экрана ветропылезащитного ограждения на причале № 46. Общая сумма затрат на этот проект составит 320 миллионов.