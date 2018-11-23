Эстонские путешественники остались без внедорожника в Красноярском крае, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно ТАСС, они решили исследовать мыс Челюскин в Красноярском крае и поехали туда на трех машинах.

Один из участников экспедиции рассказал, что они стартовали из Таллина, через Москву, Омск, Красноярск доехали до Усть-Кута и по зимникам в Якутии добрались до Хатанги в Красноярском крае, а оттуда направились на мыс Челюскин. Однако в 26 километрах до финиша один из внедорожников попал в ледовую щель и быстро ушел под лед. Пострадавших не оказалось, не удалось спасти лишь снаряжение и вещи путешественников.



Ирина Петрова