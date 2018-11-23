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В понедельник, 25 февраля, во Владивостоке, на острове Русском, автолюбитель сбил пешехода, сообщает DEITA.RU. Авария случилась около Мини-ТЭЦ.
Как информирует паблик dpskontrol_125rusrus, из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась внушительная пробка.
По словам очевидцев, она начинается около АЗС «Роснефть». Протяженность пробки составляет один километр. Скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.
Отметим, сведений о состоянии пешехода не поступало.
Екатерина Брязгунова
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