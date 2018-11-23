Во Владивостоке 12 и 13 марта ожидается ухудшение погодных условий, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Как сообщает Примгидромет, во Владивостоке вероятно выпадение мокрого снега, на дорогах – появление гололедицы.

Первые осадки ожидаются во вторник, 12 марта, во второй половине дня. Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега, переходящего в снегопад, который продлится до следующего дня. В первой половине ночи ожидается существенное усиление непогоды. Ориентировочное снег закончится 13 марта после обеда.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 17-22 м/с, а ночью со вторника на среду – метелью. Также во второй половине дня 12 марта на дорогах города возможно появление гололедицы. Общее количество осадков за весь период составит 6-9 мм, высота снежного покрова 8-10 см.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации Владивостока, оперативные службы Владивостока будут своевременно приведены в состояние повышенной готовности. Спецтехника готова выйти на очистку городских магистралей с первых часов после начала осадков.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий администрация Владивостока убедительно просит жителей и гостей города завтра и послезавтра воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости.

Дмитрий Санников