Палы и лесные пожары, которые сопровождают аномально теплую и бесснежную зиму, сделали свое дело - уровень загрязнения воздуха во Владивостоке подобрался к критической отметке, сообщает DEITA.RU.





Смог, который навис над Владивостоком и другими населенными пунктами края из-за отсутствия осадков по-прежнему будет осложнять жить жителям региона. По данным Примгидромета пожароопасная ситуация в Приморье и приграничных районах Китая значительно ухудшилась. В крае регистрируют все новые и новые очаги возгорания. Из-за лесных пожаров осложнена и экологическая ситуация.

Концентрация взвешенных веществ (пыли) и угарного газа во Владивостоке намного выше обычных значений. Это может ухудшиться состояние людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями.



Таисия Масина