В фирменном магазине Samsung 8 марта прошла презентация нового смартфона Samsung Galaxy S10, сообщает DEITA.RU.





Сеть магазинов компании во Владивостоке одна из первых начала продажи долгожданного флагмана. Десятое поколение смартфонов линейки Galaxy вывело Samsung на лидирующие позиции среди производителей мобильных устройств на базе операционной системы Android.





Galaxy - это смартфоны для прогрессивных людей, которые не только идут в ногу со временем, но и ценят его.





Представители компании Samsung подготовили для жителей Владивостока подробную презентацию о функционале премиальных новинок. Galaxy S10 получил Dynamic AMOLED-экран – лучший на сегодняшний день экран в мире. Его поддержка динамического отображения тонов позволяет расширить цветовую палитру для получения максимально реалистичной картинки. А первый встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев считывает трехмерные очертания кожи, а не двухмерное изображение. Это позволяет обеспечить более надежную защиту смартфона.





Камера во флагмане Galaxy S10 по-настоящему профессионального качества. Ультра-широкоугольный объектив с углом обзора 123 градуса соответствует человеческому глазу. То есть, в кадр попадает все, что видит пользователь.





Этот объектив идеально подойдет для любого хорошего кадра, с ним гораздо проще становятся съемки пейзажей, панорам и групповых портретов.





На Galaxy S10 Samsung представляет полезную функцию беспроводной обратной зарядки PowerShare. Благодаря ей смартфон способен одновременно заряжаться сам и заряжать второй гаджет при подключении к обычному зарядному устройству. Поэтому обладатель Galaxy S10 может брать в поездки лишь одну «зарядку» для нескольких гаджетов.





Все, кто пришел в фирменный магазин Samsung на Океанском проспекте, 108, смогли поучаствовать в розыгрыше призов от компании Samsung Electronics.





Смартфоны Galaxy S10 и S10+ уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 68 990 рублей и 76 990 рублей. Новинки представлены в трех цветовых решениях: Оникс, Аквамарин, Перламутр. Samsung Galaxy S10e доступен в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус по рекомендованной цене 56 990 рублей.





Со всеми преимуществами смартфонов Galaxy S10 можно ознакомиться, а также приобрести их в большом фирменном магазине Samsung (Океанский проспект, 108а).





Здесь же можно обменять свой старый телефон по программе трейд-ин на современный флагман линейки Galaxy S10. Те же цены и акции действуют и в фирменных магазинах Samsung в ТЦ «Авангард» (Светланская, 106), ТЦ «Дружба» (Русская 2к) и ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8).