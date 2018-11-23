26 февраля погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C, сообщили DEITA.RU синоптики Приморья.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

Михаил Грач