Очередное нападение на мобильный комплекс фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения зарегистрировала полиция, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Нападению подвергся переносной прибор, установленный на трассе Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Неизвестные граждане передвигались на автомобиле «Тойота Краун». С помощью других камер видеонаблюдения полицейские установили, что один из мужчин выбежал из автомобиля и ударил ногой по комплексу, после чего сел в машину и уехал.

Автомобиль с подозреваемыми был задержан в районе поста ГИБДД «Мухен» в Хабаровском крае, примерно в 250 км от места нападения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, подозреваемый не только возместит причиненный ущерб, но и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Накануне в России предложили ликвидировать частников с радарами на дорогах. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в ближайшие пять лет все системы видеофиксации снова вернут под крыло государства, так как действующий закон, позволяющий частным лицам устанавливать собственные приборы контроля нарушений водителей, работает не так, как ожидали в правительстве. Автомобилисты поддерживают это решение, отмечая, что коммерсанты работают ради собственной прибыли, а не безопасности на дорогах.

Дмитрий Санников