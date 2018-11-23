В Благовещенске вечером 9 марта случилось жесткое ДТП, сообщает DEITA.RU.

В районе пересечения улиц Северная-Загорожная не поделили дорогу Хонда и Ниссан. В результате столкновения Хонда оказалась на крыше.

Водитель перевертыша доставлен в реанимацию с различными травмами, в том числе с разрывом селезенки.





А вот водитель ниссана, как говорят очевидцы, после аварии ушёл, а затем вернулся после оформления ДТП. Дорожно-транспортное происшествие оформили без него, как со скрывшимся.

Дмитрий Санников