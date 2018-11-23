В Хабаровске автовладелец удивил жителей необычным автомобильным аксессуаром, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, водитель даже не заметил, что ездил по городу с вырванным пистолетом с АЗС.





Отметим, что на каждой бензоколонке АЗС есть табличка, которая напоминает водителю, что не стоит забывать о необходимости вынимать пистолет из бензобака. Ведь это может быть чревато не только тем, что пистолет будет вырван с корнем, но и тем, что бензоколонка будет полностью снесена.

Яна Демина