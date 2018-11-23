В Находке замечен автомобиль, разъезжавший по зоне зелёных насаждений, сообщает корреспондет DEITA.RU.



Многочисленные автолюбители и прохожие стали очевидцами настоящего дрифт-заезда в центре города. Примечательно, что вместо привычного асфальта оригинальный гонщик выбрал муниципальную клумбу, на которой совсем скоро должны быть посажены цветы.

Дрифт пилота-любителя, решившего «вальнуть боком» на не вполне подходящей для этой цели Тойоте Витц, продолжался около десяти минут и попал в объективы множества случайных свидетелей необычной утренней картины.

Будет ли автохам наказан за свою выходку – пока неясно.

Марта Нота