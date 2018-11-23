Российская Госавтоинспекция озвучила сроки, когда автомобилисты смогут использовать удостоверения нового формата, сообщает DEITA.RU.

По заверениям ведомства, в 2020 году каждый водитель во время проверки документов сможет предъявить инспектору ДПС электронное удостоверение вместо традиционного пластикового. Как будет выглядеть документ в цифровом варианте пока неизвестно, однако разработчики предлагают «привязать» права, СОР и страховку к смартфону автовладельца - с таким заявлением выступил первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов.

Шевцов напомнил, что уже сегодня большая часть экипажей ГИБДД комплектуется планшетами, которые способны считывать информацию о документах при прикладывании гаджета водителя к устройству сотрудников ДПС.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, аппаратно-техническая часть для реализации данного проекта будет готова к концу текущего года, запуск нововведения планируется в первом квартале 2020-го. В ведомстве считают, что переход на цифровой вариант позволит водителям передвигаться без пластиковых документов, избегать осложнений во время разрешения споров с сотрудниками ГИБДД в случае, если забыл права на работе, дома или в любом другом месте.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак заявил, что этот процесс не нужно ускорять: «Само развитие приведет к тому, что в ближайшее время мы придем к такому нововведению, и это будет удобно». Чиновник добавил, что электронные права уже вводятся в Великобритании и США.

Максим Низкодубов