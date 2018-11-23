Под приморским городом Фокино военные утопили БТР при высадке на лед в пятницу, 22 февраля, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет newsbox24.tv.

ЧП с военными случилось вчера в бухте Павловского, она расположена в окрестностях города Фокино. Десантный корабль высаживал БТР прямо на лед. Одна броне транспортная машина прошла до берега, под второю лед треснул, и машина начала набирать воду, а потом пошла на дно. Военные выпрыгивали прямо на лед.

Отмечается, что утонувший БТР подняли со дна в тот же день и доставили его в часть.

Екатерина Брязгунова