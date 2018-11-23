Утром в среду, 6 марта, в некоторых районах Приморского края пришел снег, сообщает DEITA.RU.

Жители Лесозаводска, восхищенные красотой, засняли на видео снегопад. Ролик опубликовал паблик dpskontrol_125rus и подписал его «Красота в Лесозаводске сегодня».

Отметим, что в среду в регионе пройдет небольшой снег. Вероятность его выпадения составляет 50 процентов. Утром местами туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха плюс 2–7 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха до плюс 6 градусов.

Екатерина Брязгунова