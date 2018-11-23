Source «Deita.ru»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ее инициатива засчитывать годы воспитания детей в трудовой стаж матери может быть реализована поэтапно, сообщает DEITA.RU.
По мнению российского омбудсмена, эта идея имеет право на законодательную инициативу. Как рассказала Татьяна Москалькова в интервью ТАСС, необходимо засчитывать в трудовой стаж женщинам годы, которые они провели, не работая и воспитывая детей.
Как считает российский омбудсмен, эта инициатива может быть реализована поэтапно.
Дмитрий Санников
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