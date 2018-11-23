Воспитательница частного детского сада в Краснодаре забыла на улице полуторагодовалого мальчика после прогулки, сообщает DEITA.RU. Как пишет РИА ФАН, ребенка привела местная жительница.

Сотрудница детсада возвращалась с пятью детьми с прогулки, однако в подъезд женщина завела только четверых малышей, пятый же остался на улице. Случайная прохожая увидела ребенка около дороги и отвела его в детский сад. Воспитательница не сразу опознала ребенка, но в итоге забрала мальчика со словами «вроде наш».

Позже мать ребенка написала в Instagram-аккаунте жилого комплекса, где расположен детский сад, что претензий к воспитателю не имеет. По словам женщины, ребенок всегда с удовольствием ходит в детский сад и возвращается сытый и довольный.

Екатерина Брязгунова