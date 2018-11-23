Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. Корреспонденты DEITA.RU вышли на улицы Владивостока в поисках самых интересных ответов на вопрос, какие подарки готовят женщины для своих мужчин.

Традиционно большая часть опрошенных не отличалась оригинальностью - "джентельменский набор" в виде комплекта носков, пены для бритья и геля для душа остается самым народным женским подарком.

Еще несколько популярных вариантов, которые прозвучали из уст прекрасной половины человечества, - парфюм, галстук, телефон или наручные часы. Судя по ответам, такие подарки обычно преподносят супругам, отцам или самым близким родственникам.

"Букеты буду дарить! Берутся грецкие орехи, миндаль, одевается все это на шпажечку и вуаля - и вкусно, и красиво!" - поделилась необычным рецептом жизнерадостная горожанка.

"Мы с молодым человеком всегда договариваемся, что дарим друг другу на праздники", - рассказала девушка с весьма рациональным подходом к жизненным потребностям. Еще одна представительница слабого пола вспомнила, что в прошлом году ее мужчина получил в подарок комплект зимней резины. Ездил ли он предыдущие 3 зимних месяца на летних покрышках, она не уточнила.

Многие опрошенные заявили, что подарка лучше того, который сделан своими руками, просто не найти. Главное, по мнению таких романтических натур, чтобы все было сделано с любовью, а что именно - это уже не имеет значения.

Также женщины радуют своих защитников кулинарными изысками: "Путь сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому в нашей семье мы традиционно что-нибудь печем, жарим, варим и накрываем на стол. Все довольны и сыты".

Максим Низкодубов