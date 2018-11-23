Евросоюз и США обсуждают введение новых санкций в отношении России. Прошлый год выдался богатым на разного рода ограничения из-за бугра для нашей страны. Новый, судя по заявлениям зарубежных партнеров и ряда экспертов, не станет в этом смысле исключением. Но так ли страшны антироссийские санкции, как их малюют с экранов федеральных СМИ, а также чего именно нужно опасаться рядовым россиянам в первую очередь – решений Госдепа, Евросоюза или родного правительства, рассказал агентству эксперт.

В определенных властных кругах и коридорах останкинской телебашни бытует такое мнение: санкции делают нас только крепче. Может быть оно и так, но сначала нужно разобраться - кто и в отношении кого что вводит, уверен экономист, преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

По мнению экономиста, против непосредственно граждан кроме, собственно, российского государства никто санкции пока не вводил:

«Идея «бомбить Воронеж» - ни одному иностранному супостату в голову не приходила. И импорт европейского продовольствия никто нам извне не ограничивал. Все те санкции, которые именуются «антироссийскими», введены в отношении очень узкой группы физических лиц – эти люди могли бы поместиться, сидя в одном автобусе. Правда, они на автобусах не ездят – у них собственные самолеты», - комментирует он.

Антироссийских санкций в широком смысле нет – есть отраслевые ограничения на приобретение ценных бумаг. Да и те существуют только формально.

«Так, «Газпром» разместил недавно крупный выпуск своих облигаций. Крупнейшая госкомпания в стране занимает деньги на иностранном рынке. И спрос в три раза опережает предложение. Какие уж тут санкции? Никто не отключает Россию от международной банковской системы – SWIFT. Никто не препятствует нашей внешней торговле», - добавляет эксперт.

Запрет импорта лекарств и продуктов питания – тонны раздавленных заграничных овощей и фруктов – это все страшилки местного производства. А именно – российской Госдумы, а не вашингтонского обкома.

Нынешние санкционные войны – это пример того, когда интересы довольно небольшой группы лиц замещаются интересами целой страны: «У нас отдельно друг от друга существует экономика двора и экономика страны. Одна богатеет, вторая беднеет. Первая – это различные мега-гипер-нано проекты. Вторая – это жизнь людей на одну зарплату».

В соответствии с этой реальностью, каждое новое введение санкций со стороны США и стран Запада в отношении какой-либо группы лиц в России приводит к «симметричному ответу» российских властей – компенсации потерь пострадавших от санкций олигархов: «Все, что забирают у вас, отдают им. А все вводимые ограничения становятся способом их обогащения. Потому что любые государственные расходы – это чьи-нибудь доходы. То есть, если государство что-нибудь запрещает, кто-то обязательно становится миллиардером. Но если мы берем экономику, которая включает всех россиян, то каждый последующий запрет делает каждого из нас хотя бы на копеечку беднее», - заключает экономист.

Андрей Горюнов