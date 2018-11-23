Как известно, водители в России бывают двух типов: те, кто заправляются по карте и называют точное количества литров, которые нужно залить в автомобиль, и те, кто заливают на «триста», «пятьсот», тысячу», чтобы не возиться с монетами, сообщает DEITA.RU.

Так вот, когда водитель заправляется на определенную сумму, ему всегда недоливают несколько миллилитров. В этом действии не нужно искать подвоха или злого умысла, просто бензоколонка не способна налить меньше 10 миллилитров топлива, а значит, всегда остается какая-то мизерная сумма, 30 или 40 копеек, от той «тысячи». Эти копейки и считаются неучтенной прибылью, их персонал заправки может себе смело положить в карман.

Через популярную заправку зачастую за день проезжают сотня или более машин, которые заправляются «на рубли». С каждой по 40 копеек, и персоналу на чай и бутерброды вполне хватит.

Екатерина Брязгунова