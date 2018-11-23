В 2018 году в Приморском крае капитально отремонтированы жилые дома общей площадью 129 тыс. м2, сообщили DEITA.RU в Приморскстате.



Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных домов составили 3639 млн. рублей (в 2017 – 2142).

На ремонт крыш затрачено 2260 млн. рублей (62 % от затрат на ремонтно-строительные работы), на ремонт внутридомовых инженерных систем – 627 (17 %), на ремонт фасадов – 319 (9 %), на ремонт и замену лифтового оборудования – 79 (2 %)

Во Владивостоке затраты на ремонтно-строительные работы составили 1977 млн. рублей, основные работы проведены по ремонту крыш – 1284 млн. рублей (65 %).

Михаил Грач