Аномально высокие для февраля температуры отмечаются в Приморском крае. В связи с этим в регионе замечены первые клещи, сообщает DEITA.RU.

Так, очевидцы предупреждают - в Ольгинском и Уссурийском районах эти насекомые уже проснулись и "вышли" к людям.

Интернет-пользователи не удивлены: "Клещи были замечены ещё в декабре", - утверждают одни.



"В Уссурийске в лесу тоже находил уже на себе", - делятся другие.

"Вот живучие! И что не спится этим "монстрам", вот их мы уж точно не ждем", - сетуют третьи.

Напомним, клещи являются переносчиками очень опасных инфекционных заболеваний, самые распространенные из них - энцефалит и бореллиоз. В прошлом, 2018 году, сезон клещей открылся в конце марта. Первого кровососущего насекомого обнаружили в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья.

Таисия Масина







