Уникальный проект успешно реализуют в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU.





Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья – не слышащие ( КГБОУ школа-интернат №1), слабослышащие (КГБОУ школа-интренат №2) и слабовидящие (КГБОУ школа-интренат №6) приняли участие в необычном мастер-классе.





Краевой инновационный комплекс (КИК) подарил воспитанникам коррекционных школ уникальную возможность изучить новую современную профессию аэродизайнера. В рамках программы «Развивающая образовательная среда и социальное партнерство как средство социализации и самоопределения школьников», по профориентации – оному из направлений КИК, профориентации, школьники создавали необычные, «воздушные» цветы.





Мастер-класс аэродизайна вызвал живейший интерес школьников – это получился настоящий праздник общения, творчества и самовыражения для ребят. Вместе с педагогами школы-интерната №1 помогала ребятам освоить новую, интересную профессию и ученица 8-а класса Александра Харина, которая занимается аэродизайном почти два года и уже умеет создавать удивительные фигурки из воздушных шаров. Первый профессиональный опыт украшения интерьера различными поделками из воздушных шаров и объемные, яркие корзины с цветами, сделанные своими руками, стали прекрасным итогом мастер-класса.





По мнению организаторов творческого проекта, создание условий для социального становления личности в развивающей образовательной среде школы-интерната, реализация на практике системы социального партнерства как средства социализации и самоопределения школьника, поможет ребятам в будущей, взрослой жизни.





Это та самая, практическая часть «разрушения» барьеров, которая помогает особенным детям в социальной адаптации. Одна из задач уникального проекта, который успешно реализуется в коррекционных образовательных учреждениях Хабаровского края - разработать, апробировать и внедрить сетевую модель взаимодействия коррекционных учебных заведений Хабаровского края, а также программу корпоративного обучения, стажировок для работников образования – звучит по-официальному сухо, но дарит новые возможности особенным детям.





И здесь важны не только профессиональные знания, общение, творческие развитие личности школьников. Получение востребованной профессии аэродизайнера – для многих возможность начать новую жизнь.





Инна Эстрина