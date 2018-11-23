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Source Анна Кунц
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Уникальный проект успешно реализуют в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU.

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Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья –  не слышащие  ( КГБОУ школа-интернат №1), слабослышащие (КГБОУ школа-интренат №2) и слабовидящие (КГБОУ школа-интренат №6) приняли участие в необычном мастер-классе. 

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Краевой инновационный комплекс (КИК) подарил воспитанникам коррекционных школ уникальную возможность изучить новую современную профессию аэродизайнера. В рамках  программы «Развивающая образовательная среда и социальное партнерство как средство социализации и самоопределения школьников», по профориентации – оному из направлений КИК,  профориентации,  школьники создавали необычные, «воздушные» цветы. 

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Мастер-класс аэродизайна вызвал живейший интерес школьников – это получился настоящий праздник  общения,  творчества и самовыражения для ребят. Вместе с педагогами школы-интерната №1 помогала ребятам освоить новую, интересную профессию и ученица 8-а класса Александра Харина, которая занимается аэродизайном почти два года и уже умеет создавать удивительные фигурки из воздушных шаров. Первый профессиональный опыт украшения интерьера различными поделками из воздушных шаров и объемные, яркие корзины с цветами, сделанные своими руками,  стали прекрасным итогом мастер-класса.

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По мнению организаторов творческого проекта, создание условий для социального становления личности в развивающей образовательной среде школы-интерната, реализация на практике системы социального партнерства как средства социализации и самоопределения школьника, поможет ребятам в будущей, взрослой жизни. 

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Это та самая, практическая часть «разрушения» барьеров, которая помогает особенным детям в социальной адаптации. Одна из задач уникального проекта, который успешно реализуется в коррекционных  образовательных учреждениях Хабаровского края - разработать, апробировать и внедрить сетевую модель взаимодействия коррекционных учебных заведений Хабаровского края, а также программу корпоративного обучения, стажировок для работников образования – звучит по-официальному сухо, но дарит новые возможности особенным детям. 

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И здесь важны не только профессиональные знания, общение, творческие развитие личности школьников.  Получение востребованной профессии аэродизайнера – для многих возможность начать новую жизнь.

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Инна Эстрина

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