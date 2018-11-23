Митинг против вырубки леса на Садгороде пройдет 9 марта во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Акцию против вырубки краснокнижных деревьев и строительства неизвестного объекта на земле, принадлежащей Биолого-почвенному института ДВО РАН, планируют провести инициативные местные жители. Соответствующее заявление с просьбой провести мероприятие уже подано в Администрацию края.

Митинг в защиту земли ДВО РАН 9 марта администрация края одобрила, однако предложила перенести его с площади Борцам за власть Советов на привокзальную площадь Владивостока. В департаменте внутренней политики Приморья напомнили, что при нарушении порядка проведения публичного мероприятия организатор и иные участники могут быть привлечены к административной ответственности.

Напомним, утром в субботу, 2 марта, неизвестные начали вырубку леса и зеленых насаждений вблизи Биолого-почвенного института ДВО РАН. Чуть позже выяснилось, что все работы ведутся с разрешения городских властей, однако, по словам научных сотрудников института, на участке росло множество краснокнижных растений и деревьев, которые рабочие сровняли с землей.

Стоит отметить, что этот участок земли проходит «вещдоком» по уголовному делу в тот момент, пока неизвестный застройщик рубит лес с позволения администрации Владивостока.

Максим Низкодубов