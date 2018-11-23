По мнению новоиспеченных столичных жителей – владивостокцев, ямы с невероятной скоростью размножаются даже в центре, сообщает DEITA.RU.





Тротуар, который спускается по улице Мордовцева к остановке общественного транспорта Семёновская, хорошо виден из окон Серого дома. Но жители полагают, что никто из чиновников не пользуется общественным транспортом в данном направлении. Потому как не заметить уже почти полуметровые ямы, которые «разбросаны» по городскому тротуару в самом центре столицы ДФО, просто невозможно.





«Я каждый день хожу по этому тротуару (на работу и возвращаясь домой), - рассказала жительница Владивостока Алена, - начиная с прошлого лета здесь уже надо было идти аккуратно - по кромочке, чтобы не угодить в яму (особенно в темное время суток). Хорошо, что зима была малоснежная: когда снег был, яму запорошило и ее не стало видно. Переломать себе что-нибудь запросто можно было. Сейчас эти несколько ям уже заметно «выросли» и распластались по всему тротуару», - сказала собеседница.

По разговорам жителей, они не первый месяц вынуждены практически на цыпочках передвигаться по тротуару.

«Особенно опасно здесь ходить утром, когда оставшаяся часть тротуара покрывается тонкой пленкой и становится похожей на ледяной каток, - присоединилась к разговору еще одна собеседница агентства, - у меня ноги больные и с палкой здесь пройти нельзя. Просто не за что ухватиться свободной рукой, поэтому вынуждена идти по дороге! Да, опасно – некоторые водители автобусов аккуратно объезжают, а другие несутся как угорелые».





Для того чтобы узнать, когда же прекратятся мучения горожан хотя бы в центре города, мы обратились в муниципалитет.

«Вначале надо уточнить, находится ли этот тротуар в ответственности города», - пояснили агентству в муниципалитете. На выяснение «зоны ответственности» понадобилось несколько дней. Ответ администрации Владивостока приятно удивил, так как на этот раз соответствующие службы сработали оперативно.

«Действительно, это городской тротуар, - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, - мы уже провели необходимые работы: составлена смета на ремонт, подготовлена необходимая документация для аукциона. Сложность заключается в том, что там проходит ливневая канализация, которая также нуждается в ремонте. Необходимо тротуар вскрыть и вначале отремонтировать ливневку, а потом сам тротуар. Сейчас мы не можем назвать сроки проведения работ: как только на эти цели в бюджете появятся средства, сразу объявим аукцион и проведем ремонт», - ответили в мэрии Владивостока.

Остаётся подождать, когда в городе на несколько ям, угрожающих здоровью горожан, станет меньше.





Буквально на днях яму на тротуаре заботливо завалили автошинами. В глубину, получилось, входит две покрышки. Так что о размерах ямы можете судить сами. Хорошо, что она сейчас хоть как-то обозначена для пешеходов.

Инна Эстрина