Прямое авиасообщение между Владивостоком и Тайванем впервые в истории откроется с 24 мая, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Авиарейсы в современный мегаполис и обратно будут выполняться с частотой один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Отмечается, что для граждан России здесь действует безвизовый режим до 14 дней. Для въезда на остров русскому гражданину необходимо иметь при себе паспорт со сроком действия более шести месяцев и обратный билет.



Напомним, с 24 февраля в России вступили в силу новые правила посадки пассажиров в самолет. По приказу Минтранса авиакомпании теперь должны пускать пассажиров в самолет по электронным билетам.

Как уточняют специалисты, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир будет получать электронный посадочный талон, позволяющий пройти на досмотр в самолет.



Кроме очевидного удобства, такие нововведения могут быть и опасны.



Таисия Масина