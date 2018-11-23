В социальных сетях появилось видео, в котором автор сравнил цены на бензин в России и Казахстане и был поражен, сообщает DEITA.RU. При переводе тенге в рубли, мы получим 0,18 рубля. Литр 92 бензина стоит 153 тенге — 27,5 рубля, соответственно. В России же литр того же 92-го обходится в 40 рублей.

«Что это, если не обман россиян?» — задаются вопросы россияне в Instagram. «В Якутии и добывают и перерабатывают, а ценник в Якутске дороже, чем в других регионах!», «Потому что враги и воры у руля», «Может казахстанского президента к нам позвать?» — отзываются пользователи соцсети.

Анастасия Туркова