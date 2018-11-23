Критического уровня экономии достигли россияне, сообщает DEITA.RU.



Как следует из исследования Nielsen, более половины граждан страны в 2018 году сократили свои расходы в целях экономии. В частности, им приходится экономить на жизненно важных вещах - еде и одежде.

Так, 64% россиян, по подсчетам специалистов, вынуждены были урезать свои расходы на одежду и развлечения. Респонденты признались, что предпочитают более дешевые марки любых товаров. 40% экономят на еде, а 38% отказываются от приобретения бытовой техники.

Отметим, что по данным официальной статистики бедными в России являются порядка 20 миллионов человек — более 13% от всего населения страны. При этом в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян — 15-кратная разница, говорит Росстат. Все больше семей в стране вынуждены сегодня думать о выживании, констатируют экономисты. Экономический кризис, постучавшийся в их двери в 2014 году, и не думал никуда уходить. Рост реальных доходов населения практически остановился, чего не скажешь о реальном, и вполне ощутимом для кошелька, уровне инфляции. Падение реальных доходов россиян фиксируется пятый год подряд. Ранее агентство выясняло, почему в России так много бедных.

Андрей Горюнов