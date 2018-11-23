Китай и Индонезия временно запретили своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8, сообщает DEITA.RU.

Причиной такого решения стало крушение лайнера этой модели накануне в Напомним, в октябре, также во время взлета, разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании. Тогда было 189 погибших.

Кроме них, как пишут Ведомости, добровольно приостановят полеты Max 8 Ethiopian Airlines и Cayman Airways.

Ограничит эксплуатацию новой модели Boeing 737 и Вьетнам. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут выяснены причины катастрофы.

Таисия Масина