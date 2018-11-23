Преступники обворовали магазин по продаже норковых шуб во Владивостоке, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Утром в полицию позвонила женщина-предприниматель и сообщила о краже вещей из торговой точки. Потерпевшая рассказала, что из расположенного на рынке по Борисенко бутика были похищены норковые шубы.

По словам 58-летней горожанки, вечером она закрыла помещение и ушла домой, а утром обнаружила пропажу товара. Потерпевшая заявила полицейским, что из торговой точки неизвестные преступники украли 17 дорогих норковых шуб.

Женщина пояснила, что ее заведение не оборудовано сигнализацией, что облегчило работу преступникам. Горожанка попросила стражей порядка найти воров, а стражи порядка приступили к установлению личностей подозреваемых. Общая сумма причиненного ущерба устанавливается.

Игорь Бегунов