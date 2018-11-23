С сегодняшнего дня водителям необходимо быть предельно внимательными на перекрестках - вступил в силу запрет остановки на вафельной разметке, сообщает DEITA.RU .

Штраф в 1 тысячу рублей предусмотрен для тех, кто неподвижно простоит на такой разметке больше пяти секунд, создавая препятствие для других машин.

Эта мера призвана разгрузить наиболее проблемные перекрестки и снизить задержки транспорта в часы пик на 15-20%.



Отметим, нововведения касаются пока только Москвы. Здесь вафельная разметка нанесена на 103 перекрестка, но штрафовать пока будут только по одному адресу - на пересечении Садового кольца и Орликова переулка.



Таисия Масина