Мы продолжаем рассказывать вам о Бельгии и делиться советами путешественников по Европе. Сегодня в репортаже DEITA.RU о самом сладком и запретном, нежном и ароматном - бельгийских сладостях. Узнаем, ради чего стоит оставить диету на потом.

«Гениальность в простоте», — так можно сказать про настоящие бельгийские вафли: «льежские вафли»

Легкие, нежные, с ноткой ванили и хрустинкой. Сверху ничего лишнего, только сахарная пудра.





Такое лакомство отлично подойдёт на завтрак и в качестве перекуса, не перегружая желудок, в отличие от известных всем конструкторов из теста и начинки. Кроме того, первый вариант значительно дешевле.

То, что мы привыкли понимать под брюссельскими вафлями на вкус пресные, поэтому их так активно топингуют и заправляют фруктами, сливками и другими кондитерскими добавками.





Настоящее бельгийское лакомство, льежские вафли, можно и даже нужно привезти в подарок. Они продаются в вакуумных упаковках в кафе и супермаркетах. Будьте уверены, непревзойдённый вкус сохранится до дома и порадует ваших близких. Также почти в каждом супермаркете можно купить смесь для приготовления льежских вафель дома.

Истинный бельгийский шоколад следует искать в лавках шоколатье в центре: Миллион и одна тысяча вариантов шоколада, трюфелей и других лакомств ручной работы. Например, традиционные кубердоны: желейные конфеты, покрытые сверху шоколадом или глазурью или всем вместе, с добавлением орехов.





Стопроцентное содержание какао-бобов в шоколаде любят оттенять фруктовыми нотками, а также добавляют алкоголь в сладость, особенно популярны конфеты с шампанским. Сказать какие вкусы шоколада самые популярные невозможно, смотря на витрины создаётся впечатление, что они изобрели его со всем, от вишни и банана до мяты и перца. Есть отдельные изыски, например, вкус чая масала, шоколад с засахаренным имбирем, зеленым чаем и розой.





Все дают продегустировать, наесться можно так, что необходимость покупать себе, отпадает сама собой. Остаётся лишь выбрать в подарок. Хранится он не больше месяца.

Зимой шоколатье предлагают покупателям согреться какао и ароматным горячим шоколадом.

Для оптовых закупок отправляйтесь в аутлет-центры шоколадных фабрик. Один из таких рядом с Sacre Cœur- всё свежее и вдвое дешевле относительно крупных супермаркетов. Цена от 1,5€ за шоколадку и от 4 евро за коробку конфет.





Бельгия — страна которую нужно впитывать, чувствовать и вкушать. Только тогда раскроются все её нотки и приятное, томное послевкусие. Необходимо распробовать её с разных сторон, и увезти с собой самые сладкие и пряные воспоминания, за которыми захочется вернуться ещё раз, как за новой плиткой уже знакомого лакомства.

Ольга Омельяненко