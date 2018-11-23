Рекомендации по выбору хорошего вина дали специалисты «Роскачества», сообщает DEITA.RU.

Так, на этикетке настоящего вина будет надпись «вино столовое», «вино ЗГУ» (вино защищенного географического указания) или «вино ЗНМП» (вино защищенного наименования места происхождения).

Также на лицевой стороне этикетки должно быть написано слово "вино". Если его нет, с большой долей вероятности это винный напиток. Надпись об этом должна быть на обратной стороне бутылки.

На большинстве вин указывается год урожая винограда. Если информации о годе нет, возможно вино сделано из виноматериалов разных лет.

Таисия Масина