В Уссурийске вынесли приговор троим обвиняемым в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище и применением предметов, используемых в качестве оружия, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.

Как установило следствие, в апреле 2018 года они ворвались в жилой дом, расположенный на территории одной из производственных баз города. Угрожая косой, они нанесли телесные повреждения двум мужчинам в возрасте 61 и 54 лет. Злоумышленники забрали денежные средства и мобильные телефоны, после этого они скрылись.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержали двоих ранее судимых жителей Уссурийска 31 и 29 лет и одного 24-летнего жителя села Борисовка. В отделе полиции они дали признательные показания. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.



Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище и применением предметов, используемых в качестве оружия). В ходе следствия доказана причастность фигурантов к совершению преступления.

Уссурийский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил одному из них в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а двум его соучастникам 7 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ирина Петрова