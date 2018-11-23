Депутаты Государственной Думы рассмотрят 14 марта в первом чтении законопроект, разрешающий выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщает DEITA.RU.

Право выращивать нехорошие растения получат не все, а исключительно федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас в России зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия, 9 из которых включены в перечень жизненно важных лекарств. При этом, 100% сырья для изготовления обезболивающих лекарств закупается за границей. Российские власти считают сложившуюся тенденцию небезопасной, так как этот рынок контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, принявших в отношении России санкции.

Перечень наркосодержащих растений, за которыми устанавливается особый контроль, правительство России установило в 2010 году. Сейчас их выращивание в крупных и особо крупных размерах подпадает под статью 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Накануне начальник городской полиции Владивостока Сергей Гусев обратил внимание на антинаркотическую пропаганду среди школьников:

«Я обращал внимание о необходимости создания профилактической программы для школ. Эта проблема до сих пор актуальна. Кто-нибудь видел раньше, программу о том, что наркотики - это плохо? Ничего не поменялось. Давайте еще раз вопрос этот подниму и скажу: на сегодняшний день у администрации Владивостока никакой реальной программы с выделением денежных средств по борьбе с наркотиками не существует. Какая работа проводится? В классах, что нельзя наркотики – да смеются все! Спросите у своих детей», - эмоционально высказался начальник владивостокской полиции, отметив, что «он такой же отец, у которого есть дети». По его мнению, информационных методик по борьбе с употреблением наркотиков существует сегодня тысячи, но городом не используется ни одной.

Дмитрий Санников