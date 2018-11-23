Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы направления MVNO в 2018 году, сообщает DEITA.RU. Выручка компании от «фабрики» виртуальных операторов выросла в 3 раза год к году. Число клиентов, которых обслуживают MVNO-партнеры Tele2, превысило 1,7 млн. Tele2 запустила платформу MVNA, позволяющую создавать виртуальных операторов даже небольшим компаниям.

За 2018 год выручка Tele2 от работы в сегменте MVNO выросла на 200%. В прошлом году компания продолжила развитие «фабрики» MVNO и первой среди операторов запустила платформу MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator). Это обеспечивает возможность массовых подключений для небольших компаний, которые хотят обслуживать от 10 тыс. абонентов. Первый клиент на базе MVNA начал работать в тестовом режиме в конце 2018 года, а коммерческий запуск проекта состоится в феврале.

По итогам 2018 года число абонентов MVNO на сети Tele2 превысило 1,7 млн человек. По данным исследования «ТМТ Консалтинг», в 2017-2018 гг. число клиентов российских виртуальных операторов увеличилось на 3,2 млн. Таким образом, на Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за период.





Агентство «ТМТ Консалтинг» прогнозирует опережающие темпы роста сегмента MVNO и оценивает увеличение числа их клиентов за 2018 год в 18%. Бурный рост направления на отечественном телеком-рынке обусловлен в том числе работой «фабрики» MVNO Tele2. Платформа MVNE позволила компании запускать виртуальных операторов быстро и с низкими затратами. По итогам 2018 года на сети Tele2 работают 18 MVNO, в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Запуск MVNE в конце 2017 года позволил поставить создание виртуальных операторов на поток. Однако мы пошли еще дальше в развитии этой идеи и внедрили платформу MVNA. Она закрепила наше позиционирование как «фабрики» MVNO и упростила запуск виртуальных операторов для небольших компаний. Теперь вполне реальны проекты с потенциальной базой от 10 тыс. клиентов – в том числе для сообществ по интересам, спортивных команд или персоналий. Помимо запуска MVNA, важные достижения 2018 года – это внушительная абонентская база MVNO и почти 20 проектов на нашей сети. При этом Tele2 продолжает активно инвестировать в инфраструктуру, что позволяет партнерам быть уверенными в качестве конечных услуг. Развитие «фабрики» виртуальных операторов включено в стратегию Tele2, и наши последние результаты снова продемонстрировали успехи в ее реализации».

Екатерина Брязгунова