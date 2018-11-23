Высшее самообразование может стать нормой в России, сообщает DEITA.RU.



Знания, полученные вне вузов, предлагается узаконить в 2019 году, пишут российские СМИ, ссылаясь на протокол заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности. Соответствующие поправки, затрагивающие лишь отдельные курсы и дисциплины, могут быть внесены в закон «Об образовании». Отмечается, что данные нововведения будут стимулировать граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».

Разговоры о нужности, полезности и целесообразности получения важной корочки – диплома о высшем образовании в среде нынешнего поколения россиян ходят давно. Необходимо ли тратить несколько лет своей жизни, немалые умственные, физические и материальные затраты, лишь для того, чтобы осознать: твой диплом – не гарантия будущего трудоустройства, а предмет дополнительного разочарования? К тому же, качество знаний, полученных выпускниками в своих альма-матер, порой оставляет желать лучшего, так может без высшего образования можно и обойтись? –спросили мы директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елену Гаффорову в эфире Медиметрикс.Владивосток.

- Этот вопрос заботит сегодня многих молодых людей. И, наверное, однозначного ответа на него нет. Высшее образование, университеты в истории всегда играли разную роль, занимали разные позиции, у них всегда были разные задачи. На этапе, когда общество не имело широкого доступа к информации, к каким-то достижениям, тогда университет служил местом передачи информации, просвещения. Затем, его функции менялись, роль университета усложнялась - уже недостаточно просто транслировать знания. Тогда одной из задач университета стало проведение исследований: не просто передача знаний, но их добыча, и, соответственно, ими делиться, не только со студентами, но и обществом. На сегодняшний день, конечно, роль университета гораздо более сложная. Если до недавнего времени на протяжении оно воспринималось, как институт формирования профессиональных компетенций - в университете мы должны были получить тот инструмент, с которым идти по жизни, добывая себе средства существования. Но чем сложней, динамичней становится наша жизнь, особенно в последнее десятилетие, когда происходят колоссальные изменения в самом перечне профессий, видов занятий, и люди, после окончания университета, далеко не всегда продолжают свою профессиональную карьеру, которую они выбирали на старте, действительно, может возникнуть ощущение, что университет и высшее образование не очень нужны. Человек сначала получает профессию физика, а потом становится банкиром - таких примеров сейчас большинство, а не меньшинство. Может показаться, что университет на сегодняшний день и не нужен, но на самом деле на сегодняшний день высшее образование должно пониматься несколько глубже и шире.

Это как?

Зафиксировано, что люди к моменту окончания школы не всегда повзрослевшие, не всегда выходят оттуда со сформированным мировоззрением, набором ценностей. Университет становится таким продолжением морального созревания, если угодно, молодого человека. Сам университет тоже это должен сегодня понимать. Отсюда такой вот тренд и вектор развития университетов, направленный на формирование не только и не столько профессиональных навыков и компетенций, сколько на формирование общих специальных знаний. Этот спрос на общее знание сейчас зафиксирован во многих исследованиях, отвечающих на вопрос: «А, что, собственно, ждут на сегодняшний день абитуриенты, студенты от университета?» Навыки, раннее не присущие университету, - «soft skills» - связанные с общением, с коммуникациями, с лидерством, командообразованием, они и у работодателя, в том числе, сегодня больше востребованы, чем просто понимание студентом какой-то одной предметной области. Сегодня высшее образование должно развивать (это не только мои мысли, я ссылаюсь на авторитетов, на исследования, которые в этом плане имеют, можно сказать, достоверные результаты) личность, формировать у него мировоззрение.

Научить мыслить?

Да, конечно же, не отпуская и не сбрасывая задачу получения профессиональных навыков, которые должны формироваться с помощью других технологий, а не просто лекция - практика, учебник – парта. Это другой формат обучения. Они должны не из книжки браться, а из инновационных, новых для университета форматов - через проектную деятельность, через формирование каких-то предпринимательских инициатив. Но это задача университетов, а задача высшего образования – это развитие себя, как личности, формирование мышления современного человека, его ценностных установок. На это надо обратить особое внимание и если молодой человек это не поймет в самом начале, потом по жизни он это точно оценит.

Выходит, что университет занимается тем, отчего постепенно уходит современная российская школа?

Школа и университет не могут рассматриваться в своем развитии отдельно друг от друга. Современный университет не может выполнить задачи, которые перед ним стоят, если школа не воспринимает те же самые задачи, как свои собственные. По подготовке человека думающего, а не просто учащего, человека готового к деятельности - это наша совместная задача. Сегодня на этапе приема абитуриентов в университетах страны по существу идет гонка за талант. Потому что только с абитуриентом, который соответствует на старте тем высоким требованиям, с которыми имеет дело университет, мы можем эти задачи выполнять. Да, если угодно, задачу довоспитания, достановления после школы университет должен перенять, подхватить и довести до более высокого уровня.

Когда вчерашний ученик приходит в университет, ему говорят: «Забудьте все, чему вас учили в школе». После университета он приходит к работодателю, который ему говорит: «Забудь все, чему тебя учили в университете». Распространенное явление?

Я бы не сказала, что в университет говорит: «Забудьте все, чему учили в школе!». Нам очень важно, например, в плане экономики, чтобы абитуриент, студент, первокурсник очень хорошо помнил математику. Как и элементарное умение говорить, писать - это очень важные навыки, которые, к сожалению, начинают хромать, и мы докручиваем их в период обучения в университете. Потому что поколение, которое больше общается с компьютером, чем между собой - теряет и утрачивает отчасти навык говорения, презентации, изложения мыслей. Поэтому нам приходится подхватывать, если этому в школе не учили, не уделяли должное внимание. Знаете, как на любом производстве: пришло сырье не очень хорошее, и его доводят до кондиции, чтобы выпустить хорошую продукцию. Ведь никто не простит производителя - мы отвечаем за свой продукт, значит вынуждены докручивать нашего абитуриента. Все больше и больше это приходится делать. Мы предлагаем забыть то, чему учили в школе в смысле: послушал – сдал – забыл. Университет должен исповедовать принцип: «учиться действию». Школы, к сожалению, на это не настраивают. А его нужно забыть, как и то, что «учитель - всегда прав». Механическое отношение к учебе должно быть забыто в университете - не просто прочитал, рассказал и получил пятерку. Надо доказать, что ты умеешь, воспользоваться этой информацией и превратить ее во что-то полезное не только для тебя, но для кого-то еще. Когда работодатель говорит: «Забудьте все, чему учили» - эта установка уже давно существует, но она однозначно не может быть интерпретирована. С одной стороны, мы понимаем, что надо отказаться от каких-то исключительно теоретических установок - жизнь богаче и разнообразнее, а то, что изложено в книге, тем более если она написана десять лет назад, конечно, не будет давать вам ответы на вопросы которые возникают сегодня у работодателя. С другой стороны, но почему тогда работодатель не берёт себе вчерашнего школьника? Сегодня нужно наполнить смыслом практико ориентированное обучение, в которое должен включиться и сам работодатель. В формирование специалиста, который ему потребуется через несколько лет. Он должен включиться в его подготовку на более ранних этапах, а не оценивать выпускника который каким-то образом уже сформировался без участия работодателя. Крупные компании сейчас заходят в университет и начинают работать со студентами, через формат стажировок, через проектные задания, чтобы они не на кошках тренировались, а на реальных задачах. Тогда и происходит, что называется, двойное тестирование – от преподавателя и работодателя.

Допустим, я пять лет отучился, получил долгожданный диплом о высшем образовании, нашел работу, но получаю за нее двадцать тысяч рублей. А другой человек, вместо университета, закончил какие-нибудь, я не знаю, краткосрочные курсы по наращиванию ногтей ресниц, волос и прочего, и получает в 3 раза больше, чем я – дипломированный специалист. Я это к тому, насколько сегодняшние выпускники интегрированы вообще в нашу региональную экономику? Потому что мы учились, получали знания, платили за это довольно большие деньги, вроде как стали хорошими специалистами, а доплачивать нам за «корочку» собираются?

Не знаю к счастью или, к сожалению, но факт в том, что за «корочку» уже не платят. Наверное, есть какие-то государственные компании, в которых четко дифференцированная заработная плата от уровня твоей квалификации, подтвержденной тем или иным документом. Но если мы говорим о рынке, то если вы в состоянии сформировать нужные знания и компетенции без университета и вы тем более попали в отрасль, в компанию, которая сейчас находится на этапе быстрого роста - вам повезло. Гарантирует ли это долгую перспективу и стабильный доход – не факт. После университета можно стартовать с 20 тысяч рублей, если мы говорим о хорошо подготовленном специалисте, нацеленном на свое развитие, на постоянное повышение своей квалификации, на дополнительное образование, которое не заканчивается университетом, он в состоянии расти, открывать и покорять новые горизонты, в том числе и материальные. Поэтому не всегда стартовой заработной платой можно измерить ценность университетского образования. Ну, вот завтра все заполнят рынок наращивания ногтей, и зарплата там будет совершенно иной. Мы с вами говорили вначале, что у университетов несколько миссий, и вот сейчас на передний план выходит задача по интегрированию университетов в региональную и даже федеральную экономику. Университет должен открыться не на словах, а на деле и стать участником развития экономики - кузницей кадров - агентом формирования этой экономики. Классическое представление состоит в том, что он должен дать кадры, которых ждет от него уже сформированный рынок. Но на самом деле все гораздо сложнее: мы не просто должны ответить рынку, мы должны развивать рынок, формировать в нем новые отрасли.

Андрей Горюнов