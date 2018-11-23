Российские сенаторы подготовили законопроект по наделению регионов правом создавать вытрезвители, сообщает DEITA.RU.

Комитет Совета Федерации по социальной политике 6 марта обсудит законопроект о создании в регионах России вытрезвителей. Сенаторы предлагают создавать их на основе частно-государственного и муниципально-частного партнерства.

В качестве «клиентов» заведений разработчики законопроекта видят людей, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые неспособны самостоятельно передвигаться и при этом не нуждаются в неотложной медицинской помощи. Принимать решение о доставлении пьяного в вытрезвитель или больницу будут полицейские и медики - в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая.

Предполагается, что регионы смогут устанавливать плату с клиентов за посещение вытрезвителей, однако механизм оплаты пока не выработан.

Дмитрий Санников