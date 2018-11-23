Кончина фронтмена британской музыкальной группы The Prodigy Кита Флинта, обнаруженного мертвым у себя дома, обросла новыми подробностями. По данным родственников, музыкант ушел из жизни по собственной воле, сообщает DEITA.RU.

4 марта стало известно о смерти фронтмена и танцора популярного в 90-ых коллектива The Prodigy Кита Флинта. Версию о самоубийстве артиста подтвердили родственники и близкие артиста в его инстаграм-аккаунте. Что могло спровоцировать его уход из жизни - пока неясно, однако эксперты не исключают влияние наркотиков, которыми 49-летний танцор одно время злоупотреблял. Известно, что Флинт недавно вернулся в Великобританию с гастролей по Австралии.

Кит Флинт получил бешеную популярность в 90-ых годах, в качестве танцора и вокалиста британского коллектива The Prodigy и успел запомнится зрителям и поклонникам в образе демонического панка, танцующего под все хиты группы, ставшие впоследствии суперпопулярными для молодежи, которая сейчас переступила отметку в 30 лет.

Стоит отметить, что группа несколько раз выступала в России, очень тепло отзывалась о своих российских фанатах и в июле 2019 года должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.





Максим Низкодубов