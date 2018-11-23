Должность сотрудника ГИБДД - довольно ответственная работа, требующая стрессоустойчивости и уверенности в себе. Однако даже инспекторы предпочитают не встречать на дороге некоторые типы водителей, каких - выяснил корреспондент DEITA.RU.

Женщины

С одной стороны, для сотрудника ГИБДД женщины-автомобилистки - это легкая нажива, так как в большинстве своем, слабая половина человечества далеко не всегда обладает знаниями ПДД, а значит на них можно «повесить» несколько протоколов. В связи с этим, даже у самых опытных женщин-водителей набирается больше штрафов, чем у мужчин.

Однако, полицейские не любят вести беседы с этим типом водителей, потому что часто сталкиваются с неадекватными реакциями на предъявление обвинений - слезы, крики, звонки отцу, брату или мужу с просьбами приехать и разобраться.

Юридически подкованные

Люди, знающие свои права, негативно воспринимаются не только сотрудник ДПС, но и любыми другими структурами, которые подозревают в обмане. В случае, если инспектор во время остановки машины понимает, что автовладелец юридически подкован, то старается побыстрее его отпустить, чтобы не испытывать проблем в будущем. Ведь юридически подкованный гражданин не даст себя обмануть, может написать жалобу в ГИБДД или прокуратуру, в том числе и довести дело до суда.

Видеоблогеры

Этот тип водителей один из самых ненавистных для постовых. Во-первых, потому что сама видеосъемка - это фактическое доказательство, которое может быть использовано в суде. А во-вторых - сам факт того, что видео может опозорить полицейского на всю страну с помощью интернета, уже отбивает желание у инспектора навязываться водителю и требовать с него какие-либо поборы.





Максим Низкодубов