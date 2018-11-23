В России цены на бензин понизились в феврале, но, как прогнозируют эксперты, обольщаться не стоит - в скором времени они заметно повысятся, сообщает DEITA.RU.

Подешевевшее на несколько копеек топливо с началом полевых работ вырастет в цены, заявил на одном из форумов вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак.

Временное снижение стоимости бензина связано с увеличением объема поставок на внутренний рынок, о котором в 2018 году чиновники договорились с нефтяными компаниями. Напомним, 31 октября прошлого года после скачка цен на топливо Минэнерго и ФАС подписали с крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября 2018 по 31 марта 2019 года.

Ирина Петрова