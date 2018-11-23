Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказало о качестве атмосферного воздуха в регионе, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что на территории 11 муниципалитетов сохраняется особый противопожарный режим. Речь идет о Партизанском, Хасанском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском, Кавалеровском районах, а также об Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

Управление продолжает отбор проб и исследование на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота. Он проведен в 15 контрольных точках. По результатам превышение гигиенических нормативов не регистрируется.

Тем не менее, в период задымления рекомендуется не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку помещений, воздержаться от длительных прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, в случае недомогания обращаться к врачу.

Таисия Масина