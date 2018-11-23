Выяснилось, что молоко для взрослых людей в отличие от детей совсем не полезно, сообщает DEITA.RU.

Оказывается, что после 20 лет оно не укрепляет кости, но приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии.

Как отмечает врач-диетолог Георгий Лебеденко, совсем отказываться от молочных продуктов не обязательно. Допускается употребление кисломолочных продуктов недолгого хранения — йогуртов, творога, сыворотки.

Кроме того, коровье молоко можно заменить козьим, кокосовым или миндальным.

Таисия Масина