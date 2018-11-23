Как не стать жертвой прослушки собственного смартфона, рассказали в Роскачестве, сообщает DEITA.RU.

Шпионить за пользователями помогают специальные программы, которые направлены на перехват и отправку смс, копирование контактов, активацию видеозаписей и так далее. И даже безобидные с виду приложения, такие как "фонарик", могут за вами "шпионить".

Однако, вы можете себя обезопасить. К примеру, необходимо как можно более внимательно относиться к запросам доступа к камере, микрофону, фото и контактам от приложений. Кроме того, нужно ограничить доступ мессенджеров и прочих приложений к микрофону и не использовать аудиосообщения.

Также рекомендуется устанавливать приложения только из официальных магазинов и вовремя обновлять операционную систему.

Напомним, ранее стало известно, что телефон российского производства с защитой от прослушки поступил в массовую продажу.



Таисия Масина