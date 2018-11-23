Бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву недолго осталось ждать приговора, его огласят 2 апреля в Тверском суде Москвы, сообщает DEITA.RU.

Также свою судьбу в эту дату узнают его брат Андрей и предприниматель Андрей Лушников. Все они проходят обвиняемыми по делу о коррупции.

Напомним, фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям УК РФ в получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа.

Накануне стало известно, что государственный обвинитель запросил для бывшего градоначальника 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Для родного брата бывшего мэра просят восемь лет лишения свободы условно со штрафом в 500 миллионов рублей. Для Андрея Лушникова, являвшегося директором МУП "Дороги Владивостока" запросили 14 лет колонии строгого режима и штраф в 375 миллионов 632 тысячи рублей.

Таисия Масина

