Составлен рейтинг должностей с самой высокой зарплатой во Владивостоке, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на данный исследования Superjob.

Так, в феврале больше всех заработал заместитель генерального директора по строительству - от 150 до 200 000 рублей.

Неплохо живет и региональный представитель - его оклад достигает 100 000 рублей.

Инженеру технадзора работодатель готов платить от 80 до 100 000 рублей.

За ним в рейтинге расположился начальник отдела по управлению качеством с возможностью заработать от 80 до 85 000 рублей. И замыкает список самых высокооплачиваемых должностей в дальневосточной столице - заместитель директора по обеспечению транспортной безопасности с зарплатой от 80 000 рублей.

Напомним, ранее прошла информация о том, что в России предложено ввести налог на снятие наличных с банкоматов. Россияне инициативу не поняли и очень возмутились: "Моя зарплата, я что не могу ее снять без комиссии? Странные такие, сначала всех перевели на зарплатные карты и ещё с наших заработанных платить за снятие?". Позднее данную информацию опровергли.

Таисия Масина