Примгидромет сделал прогноз погоды на первые весенние выходные в Приморье, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, в мартовские выходные дни в крае гребень антициклона обусловит ясную и спокойную погоду. В субботу температурный фон ночью ожидается в пределах −3…−12 °C, в горных районах до −22 °C, днём +2…+11 °C. В воскресенье над Приморьем атмосферное давление начнёт падать, направление ветра поменяется на южное. В крае потеплеет.

Во Владивостоке в предстоящие выходные обойдётся без осадков. В субботу, 2 марта, в городе ожидается ясная с умеренным ветром погода. Ночью около 0 °C, днём +6…+9 °C. В воскресенье, 3 марта, увеличится облачность, ночь станет немного теплее, чем в субботу. Днём юго-восточный ветер уменьшит прогрев, максимальная температура достигнет +3…+6 °C.

Ирина Петрова